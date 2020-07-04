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Активные роды

Активные роды

16.04.2021
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Активные роды - это подход к родам, известный человечеству на протяжении тысячелетий, вернувшийся в 1980-е годы. Это означает, что во...

Безболезненные роды

Безболезненные роды

17.04.2021
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Несомненно, рождение ребенка сопровождается болью. Осведомленность и ожидание могут вызвать раздражение и стресс. Поэтому стоит узнать больше об обезболивании во время родов....

Роды при гестационном диабете

Роды при гестационном диабете

17.04.2021
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Диабет у беременной женщины может быть углеводным расстройством, вызванным беременностью (гестационный диабет) или заболеванием, развившимся до зачатия, но ранее не...

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