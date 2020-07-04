Как избавиться от целлюлита?
Весна - это время, когда у нас появляется больше энтузиазма и желания заботиться о собственном теле. Основная проблема женщин -...Подробнее
Весна - это время, когда у нас появляется больше энтузиазма и желания заботиться о собственном теле. Основная проблема женщин -...Подробнее
Активные роды - это подход к родам, известный человечеству на протяжении тысячелетий, вернувшийся в 1980-е годы. Это означает, что во...
Несомненно, рождение ребенка сопровождается болью. Осведомленность и ожидание могут вызвать раздражение и стресс. Поэтому стоит узнать больше об обезболивании во время родов....
Плодный пузырь, который формируется из оболочек, является средой развития ребенка и защищает его от инфекций. Содержание околоплодных вод в мочевом...
После родов женщина испытывает различные неудобства, связанные с рождением ребенка. Одна из них - проблемы с мочеиспусканием, которые довольно часто...
Диабет у беременной женщины может быть углеводным расстройством, вызванным беременностью (гестационный диабет) или заболеванием, развившимся до зачатия, но ранее не...
Каждая женщина хочет выглядеть красивой и привлекательной, независимо от возраста. Однако с годами организм женщины меняется, и определенные процессы невозможно...
Все женщины разные, но все они имеют одно и то же - телосложение, уникальное для женского пола. Существует широко распространенное...
Беременность может сильно изменить женщину не только морально, но и физически. В ожидании малыша появляются не только растяжки и целлюлит,...